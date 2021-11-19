Başbakan’dan Bahreyn’de yoğun diplomasi trafiği

MANAMA (K24)

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin çok sayıda ülke yetkilisiyle bir araya geleceği bildirildi.

Manama’dan bildiren K24 muhabiri Ammar Necmeddin, Başbakan Mesrur Barzani’nin Manama’da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Beyaz Saray’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu’l Gayt ve Almanya Devlet Bakanı ile bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Başbakan bugün İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Stephen Lovegrove ile bir araya geldi.

Irak ve bölgenin durumun konuşulduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi-İngiltere ilişkileri ele alındı.

Görüşmede, terör örgütü DAİŞ’le mücadele için ikili işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Başbakan ayrıca, 2021 Manama Diyalog Forumu’nda ‘Güvenlik ve Irak'taki değişimler’ konulu panelde konuştu.