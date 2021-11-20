Blinken: İran destekli milislerin kilit ismini yaptırım listesine ekledik

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alşaer'in Yemen'in barışını, güvenliğini veya istikrarını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Yemen Yaptırımlar Komitesi'nin 9 Kasım 2021'de aldığı karar kapsamında yaptırım listesine alındığını bildirdi.

"Alşaer, Husilerin 'adli muhafızına' başkanlık ediyor ve Husilerin muhalefetin varlıklarını ele geçirme çabalarında kilit rol oynayan bir figür" ifadesini kullanan Blinken şöyle devam etti:

"Husilerin Sana'daki sözde 'Özel Ceza Mahkemesi' Alşaer'i bu fonların ve varlıkların 'adli muhafızı' olarak atamıştı. Alşaer'e bağlı kişiler Sana'daki birçok hastaneden elde edilen gelirin yarısından fazlasını el koyarak Yemen'in sağlık krizini şiddetlendirdi."

Blinken, ayrıca Husi askeri gücünün için lojistik destek biriminin kıdemli bir subayı ve komutanı olarak hizmet ettiğine dikkati çektiği Alşaer'in Husilere kaçak silah edinme konusunda yardım ettiğini ileri sürdü.

Blinken, "Bu yaptırım kararı, Yemen halkına ABD'nin yanlarında olduğuna dair bir mesajdır. Yemen'deki insani krizi sürdüren ve Yemen halkının çektiği acılardan çıkar sağlamaya çalışanları hedef almaktan vazgeçmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.