Başbakan, Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı’yla bir araya geldi

MANAMA (K24)

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin çok sayıda ülke yetkilisiyle bir araya geleceği bildirildi.

K24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre Başbakan, Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Miguel Berger ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Almanya arasındaki ilişkilerin ele alınacağı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Peşmerge Güçleri’nin eğitimi, Almanya’yla işbirliği ve bölgesel güvenlik konularının konuşulacağı belirtildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne teşekkür eden Miguel Berger, yasadışı göçlerin önlenmesi, insan tacirlerine karşı alınan tedbirler konusunda övgülerde bulundu.

Belarus-Polonya sırındaki göçmenlerin geri dönüşü için de Kürdistan Bölgesi’ne teşekkür eden Miguel ortak çalışmalardan söz etti.

Başbakan Mesrur ​​Barzani de Kürdistan Bölgesi'nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizinin çözümü için AB ülkelerine mümkün olan tüm yardım ve koordinasyonu sağladığını belirtti.

19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda güvenlik ve savunma konularında bölge ve dünya sorunları ele alınıyor.

Başbakan’ın ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin üst düzey yetkilileri ile toplantılar yapması bekleniyor.

Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.