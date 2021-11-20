Ürdün: Kürdistan Bölgesi’yle ilişkileri geliştirmeye hazırız

MANAMA (K24)

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin çok sayıda ülke yetkilisiyle bir araya geleceği bildirildi.

K24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre Başbakan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safedi ile bir araya geldi.

Görüşmede Ürdün ile Kürdistan Bölgesi arasındaki tarihi ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Ürdün Kralı Abdullah'ın selamlarını Başbakan Mesrur ​​Barzani'ye ileten Safedi, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda güvenlik ve savunma konularında bölge ve dünya sorunları ele alınıyor.

Başbakan’ın ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin üst düzey yetkilileri ile toplantılar yapması bekleniyor.

Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.