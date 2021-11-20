Başbakan, Arap Birliği Genel Sekreteri’yle görüştü

MANAMA (K24)

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin çok sayıda ülke yetkilisiyle bir araya geleceği bildirildi.

K24 muhabirinin aktardığı bilgilere göre Başbakan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi.

Görüşmede Irak parlamento seçimlerinin ardından Irak'taki durum ve Arap Birliği ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler ele alındı.

Toplantıda ayrıca yerel sorunlar ve engellerle başa çıkmada işbirliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda güvenlik ve savunma konularında bölge ve dünya sorunları ele alınıyor.

Başbakan’ın ABD, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin üst düzey yetkilileri ile toplantılar yapması bekleniyor.

Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.