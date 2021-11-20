Politika

Başkan Barzani AB Kürdistan Bölgesi Ofisi Sorumlusu’nu kabul etti

Başkan Mesud Barzani, Avrupa Birliği’nin (AB) Kürdistan Bölgesi Ofisi Sorumlusu Marie Paret’i kabul etti.
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kürdistan Mesud Barzani AB Marie Paret

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’deki ofisinde AB’nin Kürdistan Bölgesi Ofisi Sorumlusu Marie Paret ile görüştü.

Söz konusu görüşmede, 10 Ekim’de yapılan Irak seçimleri sonrası ülkedeki siyasi durum ve yeni gelişmeler ele alındı.

Marie Paret, Irak Parlamento seçimlerini örnek olarak nitelendirerek, Başkan Barzani’nin seçimlerin yürütülmesi hususundaki tavrından, Birleşmiş Milletler ile AB’ye yardımı konusundaki rolünden övgüyle söz etti.

Ayrıca görüşmede terör tehdidi ile Suriye’deki gelişmeler de ele alındı.

 

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