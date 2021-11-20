Sağlık

Almanya’da vaka artışı: 4 ülke yüksek riskli bölge listesinde

Almanya’da günlük Covid-19 vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrederken, yeni önlemler alınmaya başlandı. 4 ülke, “yüksek riskli bölgeler listesi”nde dahil edildi.
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avrupa Almanya vaka artışı Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Almanya yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınındaki vakaların artmasına karşı önlemlerini artırıyor.

Ülke Belçika, Hollanda, İrlanda ve Yunanistan'ı yüksek riskli bölgeler listesine dahil etti. Bu liste pazar günü itibarıyla geçerli olacak.

GÜNLÜK VAKALAR 60 BİNİN ÜZERİNDE

Almanya’da günlük vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrediyor.

Son 24 saatte 63 bin 924 yeni vakayla, salgının başından bu yana en yüksek ikinci günlük vaka sayısı tespit edilmiş oldu. 15 yaş altındaki vakaların sayısı ise 14 bin 76.

Son 1 günde 248 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 98 bin 987'e yükseldi.

Aktif hasta sayısı 600 bine yükselirken vaka artış hızı bu şekilde devam ederse aktif hasta sayısı 2 hafta içinde 1 milyon 200 bine yükselecek.

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