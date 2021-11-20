5 ilde kar yağışı bekleniyor

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağış beklenen bölgede, Dersim ve Iğdır'da yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan ve Ardahan'da karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 7, Erzurum'da 3 ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Dersim’de 2 ve Erzincan'da ise 3 derece kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Dersim'de 12, Erzincan, Ağrı ile Iğdır'da 10, Erzurum ile Kars'ta 8 ve Ardahan'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.