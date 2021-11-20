Politika

Başbakan ABD Savunma Bakanı Austin ile bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani, Manama’da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.
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ortadoğu Lloyd Austin Mesrur Barzani Manama Bahreyn ABD Kürdistan Bölgesi

MANAMA (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bahreyn’in başkenti Manama’da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Manama’da ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü.

Kürdistan Bölgesi ile ABD arasındaki ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Görüşmede, ABD Savunma Bakanı Austin, Başkan Mesud Barzani’nin Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki etkin rolünden saygıyla söz ederek, Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin bölgedeki önemli bir ortağı olduğunu belirtti.

Austin, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ni ve özellikle de DAİŞ’e karşı mücadele Peşmerge’yi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Beyaz Saray’ın Ortadoğu ve Kuzay Afrika İşleri Koordinatörü Brett McGurk ile de ayrıca bir araya geldi.

 

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