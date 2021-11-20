Başbakan ve McGurk görüştü: Gündem ikili ilişkiler

MANAMA (K24)

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani, ABD'nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya geldi.

Toplantıda bölgenin geleceği, Irak seçimleri sonrası genel durum ve ABD - Kürdistan Bölgesi ilişkileri ele alındı.

Söz konusu toplantıda Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde huzurun sağlanması ve korunması için ortak çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

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