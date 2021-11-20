Afrin’de silahlı gruplar 4 kişiyi daha kaçırdı

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Afrin İnsan Hakları Örgütü’nden bir kaynak K24’e verdiği bilgiye göre, Türkiye’nin destek verdiği Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı Askeri Polisi adlı grubun 18 Kasım’da Cindires beldesine bağlı Kefir Sefre köyünde; Henan İbrahîm Mewas, Hacı Murad Hacı Hiso ve Mesud Osman Xilo adında 3 kişiyi kaçırdığı belirtildi.

Bu kişilerin daha önce de kaçırıldıkları ve fidye karşılığı serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Afrin İnsan Hakları Örgütü, Afrin’deki silahlı grupların 17 Kasım’da da Serbest Birim adında bir kişiyi kaçırarak, bilinmeyen bir yere götürdüklerini aktardı.

Rojava'nın Afrin kenti 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdikten bu yana yüzlerce kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişinin akıbeti bilinmiyor.