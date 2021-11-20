Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 355 vaka

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 4 bin 885 Covid-19 testi yapılırken, 355 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 592 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 474 bin 975 Covid-19 testi yapılırken, 371 bin 832 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 358 bin 328 kişi sağlığına kavuşurken 6 bin 757 kişi yaşamını yitirdi.

6 bin 748 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.