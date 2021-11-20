ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi West'ten Taliban'a yanıt

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ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West, sosyal medya hesabından, Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki'nin ABD Kongresine yazdığı açık mektubuna cevap verdi.

Muttaki'nin mektubunun, Afganistan'ın ekonomik ve insani kriz hakkındaki gerçekleri yanlış yorumladığını belirten West, Afganistan'ın ne yazık ki ağustostan önce yıllardır süren savaş, kuraklık ve coronavirüs salgınıyla şiddetlenen korkunç bir insani krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

“YARDIMLAR KESİLİR DEMİŞTİK”

West, "Taliban'a, 'Afganlarla uzlaşıya varmadan iktidarı zorla ele geçirirseniz insani yardımlar dışında diğer yardımlar kesilir' demiştik" açıklamasını yaptı.

ABD'nin Afganistan'a insani yardım yapmaya devam edeceğini vurgulayan West, sadece bu yıl içinde 474 milyon dolar insani yardım sağladıklarını açıkladı.

West, "Taliban, terörle mücadele, kapsayıcı bir hükümet kurma, eğitim ve istihdama eşit erişim dahil olmak üzere azınlıklar, kadınlar ve kızların haklarına saygı gösterme yoluyla meşruiyet ve destek kazanmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

West, ABD'nin Taliban ile "şeffaf" ve "dürüst" diplomasi sürdüreceğini vurguladı.

MUTTAKİ NE DEMİŞTİ?

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, ABD Kongresine 17 Kasım'da yazdığı açık mektupta, ABD'ye büyük göç uyarısında bulunmuştu.

Afganistan'daki insani ve ekonomik krizin çözülmesi için ABD'ye sorumlu adımlar atması çağrısında bulunan Muttaki, ABD hükümetinden Afganistan rezervlerini yeniden açmasını ve banka hesaplarındaki kısıtlamaları kaldırmasını istemişti.

Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar hala devam ediyor.