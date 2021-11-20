Mirani: Azınlıkların haklarını kendi haklarımızdan önce garanti altına almalıyız

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, anayasada azınlıkların haklarını kendi haklarından önce garanti altına almaları gerektiğini söyledi.

K24’e konuşan KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, “Kürdistan Bölgesi’nin daha önceden anayasaya sahip olması gerekiyordu. Çünkü anayasa ile haklarımızı daha çok savunabiliriz” dedi.

Anayasa taslağının Kürdistan Parlamentosu’na gönderildiğini bildiren Mirani, “Parlamento, anayasayı tartışacak, sonra Kürdistan Bölgesi Başkanı’na gönderecek” ifadelerini kullandı.

Seçim sistemiyle ilgili ittifaka varılması gerektiğini belirten Mirani, “Kapalı liste mi, yarı yarıya liste mi sitemi mi olaca? Ama tüm Kürdistan tek seçim halkası olmalı” dedi.

Mirani, “Bileşenlerin ve azınlıkların haklarını kendi haklarımızdan önce garanti altına almalıyız” diye konuştu.