Politika

Almanya’da İran başkonsolosluğuna saldırı

Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.
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avrupa İran Hamburg başkonsolosluk Almanya

HABER MERKEZİ

Almanya’da İran’ın Hamburg Başkonsolosluğu'na kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı yapıldığı bildirildi.

Hamburg polisince yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerin konsolosluğun demir kapısına yanıcı madde attığı belirtildi.

Konsolosluğun bulunduğu alanda dumanların yükseldiği, yanıcı maddenin sebep olduğu yangının hızlı bir şekilde söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Olay yerinden kaçan iki kişinin arandığı açıklandı.

 

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