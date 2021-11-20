Politika

Başbakan Bahreyn Kralı Al Halife ile görüştü

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüştü.
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ortadoğu Mesrur Barzani Hamed bin İsa Al Halife Bahreyn Manama

MANAMA (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile bir araya geldi.

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüştü.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bahreyn halkına teşekkür etti.

Başbakan, “Manama Diyaloğu sırasında Majesteleri Kral Hamed bin İsa Al Halife ile görüştüğüm için memnunum. Bahreyn halkına sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ettim” dedi.

 

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