Spor

Xavi ilk maçını kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Espanyol'u 1-0 mağlup etti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Xavi Hernandez Barcelona Espanyol La Liga

HABER MERKEZİ

Barcelona'da teknik direktör olarak ilk maçına çıkan Xavi Hernandez, kariyerine derbi galibiyetiyle başladı.

Xavi, B takımından 17 yaşındaki forvet oyuncusu İlias Akhomach'ı ilk kez A takıma alarak ilk 11'de başlattı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, Barcelona'nın tek golünü 48. dakikada penaltıdan Memphis Depay attı.

La Liga'da 4 maç aradan sonra galibiyet alan Barcelona puanını 20'ye yükselterek, bir maç eksiğiyle 6. sıraya çıktı.

Espanyol ise 17 puanla 11. sırada kaldı.

Diğer yandan Atletico Madrid de sahasında oynadığı maçta 87. dakikada Felipe Monteiro'nun golüyle Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

Atletico, bir maç eksiğiyle 26 puanla 4'üncülükte bulunuyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv