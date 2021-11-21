Sınırdaki Kürt göçmenlerden K24’e: Dönmek istiyoruz

ERBİL (K24)

Belarus-Polonya arasındaki sınırda mahsur kalan çok sayıda Kürt göçmen, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne çağrıda bulundu.

K24’le temasa geçen göçmenler, henüz Belarus’un başkenti Minsk'e ulaşamadıklarını ve yanlarında yiyecek-içecek bulunmadığını söyledi.

Aç ve susuz kalan göçmenler, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden kendilerini bu zor durumdan kurtarmasını istedi.

Bu şekilde sınırdan geçmeye çalıştıkları için pişman olduklarını söyleyen göçmenler, kaçakçıların kendilerini aldattığını belirterek, Belarus ve Polonya askerlerinin kendilerine insanlık dışı muamelede bulunduğunu vurguladı.

Sınırda kadın ve çocukların da bulunduğunu dile getiren göçmenler, Kürdistan Bölgesi’ne dönmek istediklerini, ancak dönene kadar Minsk'e nasıl ulaşacaklarını bilmediklerini ifade etti.

K24’e gönderilen videoda birkaç göçmenin yaralı olduğu görülüyor. Yaralıların Belarus polisi tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenleri taşıyan ilk uçak 18 Kasım’da başkent Erbil’e varmıştı.

Uçakta 431 göçmen bulunuyordu.

Belarus’tan yapılan açıklamada, ülkede 7 bine yakın göçmen olduğu ve bunlardan 5 bininin geri dönme kararı verdiği bildirilmişti.

BELARUS, SIĞINMACILARI TUTMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar" demişti.

AB, Belarus yönetimini, Kürdistan Bölgesi, Irak ve Suriye’den gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.