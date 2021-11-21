ABD Savunma Bakanı: Ortadoğu’daki emsalsiz ittifaklarımızı güçlendirmek istiyoruz

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2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington’un odağını yalnızca Çin’e karşı koymaya çevirdiği yönünde hem bölgede hem de küresel boyuttaki endişelerin varlığını kabul etti.

Bununla birlikte Austin, “Açık olmamız gerekirse, Amerika’nın Ortadoğu’nun güvenliğine olan bağlılığı güçlü ve kesindir” dedi.

Washington’un hedeflerinden birinin Ortadoğu’daki ‘emsalsiz’ ittifaklarını güçlendirmek olduğunu söyleyen ABD’li bakan, ancak bölgede on binlerce asker bulundurmanın da bir seçenek olduğunu kaydetti.

ABD’nin, 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yeniden hayata geçirmeye çalışıyor olsa da İran’a karşı koyma konusunda da kararlı olduğunu vurgulayan Austin, “Nükleer soruna diplomatik bir çözüm bulunmasına olan bağlılığımız sürüyor ancak İran ciddi şekilde angaje olmak istemiyorsa o zaman ABD’yi güvende tutmak için gereken tüm seçenekleri değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Amerikan Savunma Bakanı, Washington’un nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması amacıyla 29 Kasım’da Viyana’da başlayacak dolaylı müzakerelere iyi niyetle geleceğini söyledi.

Lloyd Austin, “Ancak son aylarda İran’ın attığı adımlar cesaret verici değil, özellikle de nükleer programlarının genişletilmesi bakımından” dedi.

Austin, ABD askerinin de konuşlu olduğu Suriye’deki üsse geçen ay İran yanlısı milislerce düzenlenen SİHA ve havan saldırılarına niye yanıt verilmediğine dair soruya şu yanıtı verdi:

“ABD kendini savunma hakkını koruyor. İstediğimiz yer ve zamanda kendimizi ve çıkarlarımızı koruyacağız. Hiçbir ülke, hiçbir birey bu konuda hataya düşmesin.”