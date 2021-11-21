Afrin’de 6 kişi daha kaçırıldı

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K24’e bilgi veren Afrin’den bir kaynak, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) milislerine bağlı Muhammed El-Fatih grubunun 18 Kasım’da Raco beldesine bağlı Memilayê köyünde 6 yaşlı sivili kaçırdığını söyledi.

Kaçırılan kişilerin isimleri şöyle; Sami Henan, Muhammed Koliko, Necip Halo, Muhammed Hasan, Neşet Kurdi ve Muhammed Hekim.

Geçtiğimiz ekim ayında silahlı gruplar tarafından yine 30’dan fazla kişi Memilayê köyünden kaçırılmış, daha sonra fideye karşılığı serbest bırakılmıştı.

Ayrıca SMO’ya bağlı “Askeri Polis” adlı silahlı grup da 18 Kasım’da Cindires beldesine bağlı Kefir Sefre köyünde 3 kişiyi kaçırmıştı.

Rojava'nın Afrin kenti 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdikten bu yana binlerce kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Eski adıyla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olan SMO’ya bağlı silahlı grupların para, fidye ve vergi almak ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.