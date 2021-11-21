Politika

Başbakan, Singapur Devlet Bakanı’yla bir araya geldi

Başbakanı Mesrur Barzani ile Singapur Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı arasındaki görüşme Manama'da başladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Mesrur Barzani Manama Bahreyn Singapur Zaqy Mohamad

MANAMA (K24)

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin Singapur Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zaqy Mohamad ile görüştü.

Söz konusu görüşmede, Irak’taki genel durum ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile Singapur arasındaki ticari ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Singapur'un ekonomi ve yönetişim alanındaki başarıları konuşuldu.

19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda güvenlik ve savunma konularında bölge ve dünya sorunları ele alınıyor.

Başbakan Mesrur Barzani pek çok üst düzey yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv