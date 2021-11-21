Başbakan, Singapur Devlet Bakanı’yla bir araya geldi
MANAMA (K24)
2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin Singapur Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zaqy Mohamad ile görüştü.
Söz konusu görüşmede, Irak’taki genel durum ve bölgedeki gelişmelerin yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile Singapur arasındaki ticari ilişkiler ele alındı.
Görüşmede, Singapur'un ekonomi ve yönetişim alanındaki başarıları konuşuldu.
19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda güvenlik ve savunma konularında bölge ve dünya sorunları ele alınıyor.
Başbakan Mesrur Barzani pek çok üst düzey yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.