Politika

Başbakan ve BAE Devlet Bakanı'ndan işbirliği vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin’le bir araya geldi.
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ortadoğu Mesrur Barzani BAE Bahreyn Manama

MANAMA (K24)

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin ile görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ile Kürdistan Bölgesi ve BAE arasındaki ilişkiler ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani ve Halife Şahin, bölgenin istikrarı için iki taraf arasındaki işbirliği ve koordinasyonun önemini vurguladı.

19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda güvenlik ve savunma konularında bölge ve dünya sorunları ele alınıyor.

Başbakan Mesrur Barzani pek çok üst düzey yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.

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