Başbakan ve Yunanistan Dışişleri Bakanı görüştü

MANAMA (K24)

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak üzere Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani’nin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüşmesi başladı.

Görüşmede, 10 Ekim Irak seçimlerinin ardından ülkedeki siyasi ve güvenlik durumu ile Kürdistan Bölgesi ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin gelişimi ele alındı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin reformları, yatırım fırsatı ve terör örgütü DAİŞ’le karşı karşıya kalınması konuları da görüşüldü.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesinin önemi ve Suriye’deki durum da toplantının diğer konuları arasındaydı.