Spor

Manchester United'da Solskjaer dönemi sona erdi

Manchester United, Norveçli menajer Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.
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Ole Gunnar Solskjaer
Ole Gunnar Solskjaer
avrupa Ole Gunnar Solskjaerin Manchester United Premier Lig

HABER MERKEZİ

İngiliz Premier Lig takımı Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlük görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ole, Manchester United'da her zaman bir efsane olacak ve bu zor kararı aldığımız için üzgünüz. Son birkaç hafta hayal kırıklığı yaratsa da uzun vadeli başarının temellerini yeniden inşa etmek için son üç yılda yaptığı tüm çalışmaları gölgelememeli" denildi.

48 yaşındaki Norveçli teknik adamla Mart 2019'da 3 yıllık anlaşma imzalayan ve geçen temmuz ayında 2024 yılına kadar sözleşmesini uzatan Manchester United, son 7 Premier Lig maçında 1 galibiyet alınması sonrasında Solskjaer'le yollarını ayırdı.

Manchester United, Premier Lig'de 12’nci hafta sonrasında 17 puanla lider Chelsea'nin 12 puan gerisinde 7’inci sırada yer alıyor.

İngiltere Premier Lig'in 12’nci haftasında dün Watford'a deplasmanda 4-1 mağlup olduktan sonra Manchester United'da Solskjaer dönemi sona ermiş oldu.

Yeni teknik direktörle anlaşılana kadar Michael Carrick'in takımın sorumluluğunu üstleneceği açıklandı.

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