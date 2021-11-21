Başbakan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı’ndan işbirliği mesajı

MANAMA (K24)

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak için Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al Zayani'yle bir araya geldi.

Görüşmede, 10 Ekim’deki seçimlerin ardından Irak'taki siyasi ve güvenlik durumu ile Bahreyn'in Kürdistan Bölgesi ve Irak ile ilişkilerinin geliştirilmesi konusu ele alındığı belirtildi.

Söz konusu görüşmede işbirliğine vurgu yapıldı.

Manama’da 19-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen forumda güvenlik ve savunma konularında bölge ve dünya sorunları ele alınıyor.

Başbakan Mesrur Barzani pek çok üst düzey yetkiliyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakan’a eşlik eden heyetin içinde Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab ve Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi yer alıyor.