Başbakan: Kürdistan Bölgesi güvenlik ve ekonomide iyi bir konumda

ERBİL (K24)

2021 Manama Diyalog Forumu’na katılmak için Bahreyn’in başkenti Manama’da bulunan Başbakan Mesrur Barzani, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Forumda önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Başbakan, “Güvenlik ve işbirliğinin korunması konularında katılımcı ülkelerin yetkilileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Güvenlik sorunu bölgesel bir sorun ve ortak bir koordinasyona ihtiyaç var” dedi.

Birçok panel ve etkinliğe katıldığını belirten Başbakan, “Bölgenin genel olarak kötü durumuna rağmen Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini nasıl sağlandığı konusunda görüştüğümüz ülkelerin temsilcilerini bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Foruma katılan bölgenin etkili bir katılımcısı olarak Kürdistan Bölgesi’nin üstlendiği rolü anlattık. Katılımcı ülkelerin çoğu Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı’yla görüşmesine de değinen Başbakan, görüşmede ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne desteğinin devam edeceğinin vurgulandığını ifade etti.

Foruma katılan tüm ülkelerin DAİŞ tehlikesinin devam ettiği konusunda hemfikir olduğunu belirten Başbakan, “Peşmerge Güçleri ve Kürdistan Bölgesi’nin emniyet kurumlarının üstlendiği rolün önemine vurgu yapıldı. Bu tehdit ortadan kaldırılıncaya kadar bir ortak olarak bize olan ihtiyaç dile getirildi” dedi.

Irak’ta yeni hükümetin kurulmasında Kürdistan Bölgesi’nin rolüyle ilgili soruya Başbakan, “Her zaman Kürdistan Bölgesi’nin tüm Irak için güvenlik, istikrar ve ekonomik kalkınmanın merkezi haline gelebileceğini dile getirdik” yanıtını verdi.

“Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve ekonomide iyi bir konumda” diyen Başbakan, gelecek dönemde bunun tüm Irak’ta sağlanması temennisinde bulundu.