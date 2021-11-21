Politika

Kürdistan Parlamentosu heyeti Avrupa ülkeleriyle göçmen sorununu ele alacak

Kürdistan Parlamentosu, İlişkiler ve Kürdistan Diasporası Komisyonu heyetinin göçmen sorununu görüşmek üzere Avrupa ülkelerine ziyarette bulunacağını açıkladı.
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kürdistan Kürdistan Parlamentosu İlişkiler ve Kürdistan Diasporası Komisyonu Avrupa ziyaret

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu tarafından yapılan açıklamada, İlişkiler ve Kürdistan Diasporası Komisyonu’nun parlamentodaki siyasi tarafların temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede özellikle Belarus-Polonya sınırındaki göçmen sorunu ve Kürt göçmenlerin durumunun ele alındığı dile getirildi.

Belarus-Polonya sırındaki göçmenlerin içinde bulunduğu zor durumun devam ettiği belirtilen açıklamada, sorunun çözümü için İlişkiler ve Kürdistan Diasporası Komisyonu üyelerinden oluşan bir heyetin Avrupa ülkelerini ziyaret etme kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada Avrupa ülkelerine ziyaretten sonra Irak Dışişleri Bakanı ile Göç ve Göçmenler Bakanı ile de görüşmeler gerçekleştirileceği ve Kürdistan Parlamentosu’nda özel bir oturum düzenleneceği kaydedildi.

Öte yandan Belarus-Polonya arasındaki sınırda mahsur kalan Kürt göçmenlerin Kürdistan Bölgesi’ne dönüşleri devam ediyor.

Belarus-Polonya sınırındaki göçmenleri taşıyan ilk uçak 18 Kasım’da başkent Erbil’e varmıştı.

Uçakta 431 göçmen bulunuyordu.

Belarus’tan yapılan açıklamada, ülkede 7 bine yakın göçmen olduğu ve bunlardan 5 bininin geri dönme kararı verdiği bildirilmişti.

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