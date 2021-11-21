Dersim’de yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90’a ulaştı

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dersim’de devlet hastanesindeki Covid-19 yoğun bakım servisinin yüzde 90 dolduğunu açıkladı.

Fahrettin Koca'nın açıkladığı 6-12 Kasım tarihleri arasındaki haftalık tabloda, Dersim’de 100 bin kişide 414,65 oranla en çok vaka artışının olduğu il oldu.

Dersim Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 yoğun bakım servisi yüzde 90 doluluk oranına ulaştı.

Kentte geçen ay günde 10 ile 20 arasında değişen günlük pozitif vaka sayısı, 50´lere çıktı.

Aşılamada 76,5 oranla mavi kategoride yer alan kentte yoğun bakım servislerinde yatan hastaların büyük bölümünün aşısız ya da eksik aşılı olduğu belirtildi.

Vali Mehmet Ali Özkan vaka ve vefat sayılarının arttığını belirterek sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Değerli hemşerilerim, vaka sayılarımız büyük oranda artarken, aşılama hızımızda gerilemeye başladık. Artan vaka sayılarımızla birlikte vefat eden insanlarımız olmaya başladı. Hastane Covid-19 servislerimizde, yoğun bakım ünitelerimizde yatan hasta sayılarımız arttı. İkinci ve üçüncü hatırlatma doz aşı oranlarımız düştü. Lütfen, unutmayalım, salgın bitmedi. Maske, mesafe, temizlik tedbirleri ile kontrol altına alacağımız salgında en büyük silahımız aşı. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım. Sağlığımız için aşımızı olalım, aşı günlerimizi takip edelim. Kalabalık ortamlardan uzak duralım, maskesiz dışarı çıkmayalım. Unutmayalım sadece birilerimizin tedbirli olması yeterli değil. Hepimiz tedbirli olmadıkça bu illetten kurtulamayız."