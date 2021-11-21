Başbakan Mesrur Barzani yurda döndü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen 2021 Manama Diyalog Forumu’ndaki temaslarını tamamladı ve başkent Erbil’e döndü.

Başbakan, 2021 Manama Diyalog Forumu birçok ülkenin bakan ve hükümet temsilcileriyle görüştü.

Görüşmelerde bölgenin güvenlik durumunun yanı sıra Irak’taki gelişmeler, seçim sonuçları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Forumdaki temasları hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başbakan, “Güvenlik ve işbirliğinin korunması konularında katılımcı ülkelerin yetkilileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Güvenlik sorunu bölgesel bir sorun ve ortak bir koordinasyona ihtiyaç var” dedi.

Başbakan, “Foruma katılan bölgenin etkili bir katılımcısı olarak Kürdistan Bölgesi’nin üstlendiği rolü anlattık. Katılımcı ülkelerin çoğu Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir konuma sahip olduğunu vurguladı” değerlendirmesinde bulundu.

Foruma katılan tüm ülkelerin DAİŞ tehlikesinin devam ettiği konusunda hemfikir olduğunu belirten Başbakan, “Peşmerge Güçleri ve Kürdistan Bölgesi’nin emniyet kurumlarının üstlendiği rolün önemine vurgu yapıldı. Bu tehdit ortadan kaldırılıncaya kadar bir ortak olarak bize olan ihtiyaç dile getirildi” dedi.

“Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve ekonomide iyi bir konumda” diyen Başbakan, gelecek dönemde bunun tüm Irak’ta sağlanması temennisinde bulundu.