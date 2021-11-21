Kürt dilbilimci ve yazarlardan asimilasyon uyarısı

BATMAN (K24)

Batman’da dilbilimci ve yazarların katılımıyla Kültür, Dil ve Eğitim Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyuma katılan dilbilimci ve yazarlar, uluslaşmada dilin önemine dikkat çekerek, asimilasyon tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Ari Derneği tarafından Batman Barosu binasında düzenlenen sempozyuma siyasetçiler, dilbilimciler ve yazarlar katıldı.

Sempozyumun ilk oturumunda Faysal Özdemir’in moderatörlüğünde dilbilimciler Sami Tan ve Mikail Bülbül birer sunum gerçekleştirdi.

“Kuzey Kürdistan’da dilin durumu kötü” diyen Mikail Bülbül, “Kürt dilinin nesillere aktarımı açından bir darbe söz konusu. Kürtçe bilip konuşmayanlar var. Bu tür sempozyumlar bu konularda bir bilinç oluşturulması için önemli” ifadelerini kullandı.

Kürt diliyle ilgili yapılan tüm çalışmaların engellendiğini söyleye dilbilimci Sami Tan, “Tüm kapılar Kürt diline kapanıyor. Amaçlar doğrulusunda tüm kapılar Türkçe için açılıyor” dedi.

Sami Tan, “Bizim dilimiz de değerli ve kadimdir” ifadelerini kullandı.

İkinci oturumda Ziya Mukriyani modratörlüğünde Bahoz Baran, Şerif Derince, Behruz Şucai ve Haydar Diljen gibi dilbilimci ve yazarlar “dil ve asimilasyon” konusunda görüşlerini paylaştı.

Dilbilimci Bahoz Baran, Kürt toplumun önemli şahsiyetlerinin toplumu Kürtlerin dikkatini Kürt diline çekmesi ve bu konuda teşvik edici olması gerektiğini ifade etti.

“”Durumuz ne, ne yapıyoruz ve ne yapmalıyız?” diyen Bahoz Baran, “Bu konuların anlaşılması için bu sempozyum önemli” dedi.

“Dil altın değil ki yerin altında saklayalım, sonra gün yüzüne çıkaralım ve değerini korusun” diyen Baran, “Kürtçe konuşmamız gerek” ifadelerini kullandı.

Sempozyumun üçüncü oturumunda Mehmet Esen moderatörlüğünde Prof. Celîlê Celîl, yazar zeynep yaş ve yazar Mem Mukriyani, “dil ve folklor” konusunda değerlendirmeler yaptı.