Eric Clapton’ın gitarı 625 bin dolara satıldı

HABER MERKEZİ

Julien's müzayede evi tarafından New York’ta Hard Rock Cafe’de satışa konan, “Matrin D-45” model akustik gitar için açık artırma öncesi 300 ila 500 bin dolar arasında fiyat biçiliyordu.

Ünlü müzisyen, grubu “Derek ve The Dominos” ile 1970 yılında ilk kez canlı yayınlanan konserinde bu gitarı çalmıştı.

Dünyaca ünlü rock müzik efsanelerinin değerli eşyalarının satıldığı açık artırmada toplam 5 milyon euro gelir elde edildi. Beatles, Michael Jackson, Lady Gaga, Madonna, Elvis Presley, Rolling Stones grubu üyelerinin özel eşyaları yine iki gün süren açık artırmada satılan diğer parçalar içinde yer aldı.

Dünyaca ünlü İngiliz blues şarkıcısı ve gitaristi Eric Clapton aşı karşıtı olduğunu açıklayarak son dönemde polemiklerin odak noktası oldu.

76 yaşındaki Eric Clapton, son olarak, bir konserde "Covid-19 önlemlerini ihlal ettikleri" için para cezası alan "Jam for Freedom" isimli gruba para yardımında bulunmuştu.