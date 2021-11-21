Spor

Tottenham galibiyeti hatırladı

İngiltere Premier Lig'de 12’nci haftanın kapanış maçında konuk ettiği Leeds United'ı 2-1 yenen Tottenham 3 maç sonra kazandı.
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avrupa Tottenham Leeds United Premier Lig

HABER MERKEZİ

İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetiminde ligde üst sıraları hedefleyen Tottenham, geriye düştüğü maçta kümede kalma mücadelesi veren Leeds United'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi.

Leeds United, Daniel James'in 44’üncü dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Tottenham, 58’inci dakikada Pierre-Emile Höjbjerg ve 69’uncu dakikada Sergio Reguilon'un ağları sarmasıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Premier Lig'de 3 maç sonra kazanan Tottenham 19 puanla 7’nci sıraya çıkarken, 11 puanlı Leeds United 17’nci sırada kaldı.

 

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