Yaşam

ABD’de bir araç kalabalığın arasına daldı: 5 ölü , 40'tan fazla yaralı

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Waukesha kentinde Noel için bir araya gelen kalabalığın arasına giren bir araç onlarca kişiyi yaraladı, 5 kişi hayatını kaybetti.
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Foto: Reuters
Foto: Reuters
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HABER MERKEZİ

Polis müdürü Dan Thompson, can kayıplarının olduğunu doğruladı ancak "ailelere haber verilene dek" hayatını kaybedenlerin isimlerini açıklamayacaklarını belirtti. İlerleyen saatlerde 5 kişinin öldüğü teyit edildi.

Noel geçidi yapan kalabalığa giren aracın çarpması sonucu yaralananların arasında çok sayıda çocuğun olduğu bildirildi.

Thompson basına yaptığı açıklamada, şüpheli aracı ele geçirdiklerini bildirdi. Bir kişinin gözaltında olduğu belirtilirkn, polis yetkilileri olayın şu an için "terörle" bağlantılı görünmediğini belirtti.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, Waukesha Belediye Başkanı Shawn Reilly, kentte travmatik bir durumun yaşandığını dile getirdi.

Paylaşılan görüntülerden birinde, aracın bariyerlere çarptıktan sonra müzisyenlerden oluşan bir gruba doğru sürdüğü görülüyor.

Polis olay yerindekilere, dükkanlara sığınmaları çağrısını yaptı.

Beyaz Saray yetkilileri ise olayı yakından izlediklerini, gerek duyulduğu takdirde eyalet ve yerel yönetime destek vereceklerini aktardı.

 

 

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