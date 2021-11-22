Sağlık

Avrupa’da vakalar arttı, tedbirler sıkılaştırıldı

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının artması Avrupa ülkelerini önlemleri sıkılaştırmaya zorluyor.
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Çekya'da günlük vaka rekor kırdı
Çekya'da günlük vaka rekor kırdı
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HABER MERKEZİ

Dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 257 milyon 807 bini aştı. 5 milyon 167 binden fazla kişi de salgında hayatını kaybetti.

Vaka artışları ve can kayıplarının artması birçok ülkeyi de yeniden tedbir almak zorunda bıraktı.

ÇEKYA’DA GÜNLÜK VAKA REKOR KIRDI

Çekya’da bir günde yaklaşık 23 bin yeni vaka kaydedildi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük vakanın görüldüğü ülkede, restoran, eğlence merkezleri, toplu etkinliklere giriş ve hizmet sektöründe aşı kartı zorunluluğu başlıyor.

AVUSTURYA’DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Salgındaki vaka artışı nedeniyle Avusturya bugünden itibaren tekrar kapanıyor.

20 gün boyunca ülkede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

YUNANİSTAN’DA AŞISIZLARA KISITLAMALAR GETİRİLDİ

Yunanistan’da da bugünden itibaren aşı olmamış kişilere yönelik kısıtlamalar genişletiliyor.

Aşı olmayan yetişkinler artık lokanta, kafelerin yanı sıra müze, sinema, tiyatro, spor salonları gibi kapalı alanlara giremeyecek.

İş yerleri ve toplu taşımada yoğunluğun azaltılması için, kamu ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidilecek.

Yeni önlemler 6 Aralık’a kadar geçerli olacak.

BELÇİKA’DA COVID-19 PROTESTOLARI: 4 YARALI, 44 GÖZALTI

Belçika’da vaka artışı üzerine tedbirlerin sıkılaştırılması protesto edildi.

Brüksel’de önlemlere tepki gösteren yaklaşık 35 bin kişiye polis müdahale etti.

Çıkan olaylarda 3’ü polis 4 kişi yaralandı. 44 kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda ise sokağa çıkma yasağına rağmen kısıtlamalar protesto edildi. 38 kişi gözaltına alındı.

 

 

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