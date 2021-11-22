Dünyanın ilk ‘Bitcoin şehri’ kuruluyor: Her şey dijital, gelir vergisi yok

HABER MERKEZİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ülkenin doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında “Bitcoin City” adında bir Bitcoin şehri kuracaklarını açıkladı.

Projenin bir hayal olmadığını savunan Bukele, Bitcoin City’nin arazisi için hükümetin destek vereceğini ve yatırımcıları çekeceğini belirtti.

Bukele, şehrin inşası veya ne zaman tamamlanacağı konusunda tarih vermezken, şehrin kurulumunun yaklaşık 300 bin Bitcoin’e mal olacağını tahmin ettiğini açıkladı.

Her şeyin dijital olacağı Bitcoin City’de iş ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştırmak için ofis alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanlar yer alacak.

Gelir vergisi uygulamasının olmayacağı açıklanan şehirde, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacak ve toplanan vergilerin yarısı şehrin inşasına yatırım yapmak için diğer yarısı da şehrin bakım-onarımı için kullanılacak.

Bitcoin madenciliği için gereken enerjinin ise yanardağının jeotermal enerjisinden yararlanılacağı açıklandı.

Yaklaşık 2 ay önce Bitcoin’i yasal para birimi olarak tanıyan ilk ülke olan El Salvador’da halk ekonomik sıkıntılar ile mücadele ederken, söz konusu proje birçok kesimin tepkisini çekti.