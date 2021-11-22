Sadr: Seçim sonuçlarını değiştirme çabalarını reddediyoruz

ERBİL (K24)

Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı siyasi tarafların 10 Ekim’de yapılan Irak seçimlerinin sonuçlarını değiştrimeye çalıştığını belirtti.

Mukteda es-Sadr, “Seçim sonuçlarını değiştirme çabalarını, her türlü siyasi baskıyı ve güvenlik tehdidini redddiyor ve kınıyoruz” dedi.

Irak Yüksek Seçim Komisyonu’nun “Seçimlerde hile yapılmadı ve seçim süreci başarılıydı” şeklindeki açıklamasını hatırlatan Sadr, Seçim Komisyonu’na yönelik baskılara da tepki gösterdi

Sadr siyasi taraflara “Seçim sonuçlarını onaylayacak yargı makamlarına müdahale edilmesin” çağrısında bulundu.

Mukteda es-Sadr, geçtiğimiz günlerde siyasi tarafların 10 Ekim’de yapılan Irak seçimlerinin sonuçlarını kabul etmesi gerektiğini belirtmişti.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu 73, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 33, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14, eski Başbakanlardan Haydar Abadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazandı.

Sadr Hareketi dışındaki Şii gruplar, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.