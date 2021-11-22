Politika

Taliban’dan kadınların oynadığı dizilere yasak

Afganistan'da Taliban hükümeti, televizyonda kadınların görünmesini kısıtlayan yeni kurallar açıkladı.
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dünya Afganistan Taliban kadınlar diziler yasak

HABER MERKEZİ

Afganistan'da Taliban hükümetinin aldığı karara göre, kadın oyuncuların yer aldığı yapımlar televizyonlarda gösterilemeyecek.

Öte yandan kadın gazeteciler ve sunucular kamera karşısına geçtiklerinde başörtüsü takmak zorunda olacak. Ancak kurallarda, hangi tip başörtüsünün zorunlu tutulduğu gibi detaylara yer verilmedi.

Ülkedeki muhabirler, yeni kurallardan bazılarının belirsiz ve yoruma açık olduğunu dile getiriyor.

Afgan televizyon kanallarından da duyurulan kurallarda, sekiz yeni madde bulunuyor.

Kurallar arasında, şeriat yasalarına ve 'Afgan değerlerine' aykırı olduğu değerlendirilen filmlerin ve 'erkek vücudunun özel bölgelerini gösteren' görüntülerin yasaklanması da bulunuyor.

Dine 'hakaret ettiği' ya da Afganlara yönelik saldırganlık içerdiği değerlendirilen komedi ve eğlence programları da yasaklanacak.

Taliban, "yabancı kültürel değerleri" öne çıkardığını söylediği yabancı filmlerin gösterilmemesi yönünde de katı kurallar benimsiyor.

Afgan televizyonlarında şimdiye kadar genellikle kadın karakterlerin başı çektiği yabancı diziler gösteriliyordu.

Afgan gazetecileri temsil eden mesleki örgütün üyesi Hocatullah Mucaddedi, yeni kısıtlamaların beklenmedik olduğunu dile getirdi.

BBC'ye konuşan Mucaddedi, kuralların bazılarının işlevsiz olduğunu ve uygulamaya konursa kanalların kapanmasına neden olacağını söyledi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i de ele geçirerek ülkede yönetimi ele geçirmesinin ardından kadınların eğitim başta olmak üzere birçok temel hakkında kısıtlamaya gidildi.

Taliban, kadınların okuması ya da iş sahibi olmasına engel olmayacaklarını öne sürmüştü. Ancak Taliban daha sonra yaptığı açıklamada kamu sağlığı çalışanı olmayan tüm kadınlara sokakların güvenliği sağlanana kadar işe gitmemelerini söylemişti.

Üniversitelerde de kadın ve erkeklerin beraber eğitim görmesi yasaklandı, karma eğitime son verildi.

 

 

 

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