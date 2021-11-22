Ekonomi

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya 11,02, euro ise 12,67 liradan başladı.
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türkiye dola euro TL kur

HABER MERKEZİ

Eylül ayı başından bu yana soluksuz yükselişini sürdüren döviz kurları, yeni haftaya net düşüşlerle başladı. Dolar/TL ve euro/TL'de düşüşler yüzde 2'ye yaklaşıyor.

Geçen haftayı 11,25'ten tamamlayan dolar/TL, bu sabah saatleri itibariyle 11,02 seviyelerinden işlem görürken euro/TL de 12,67 düzeyinde seyrediyor.

Türkiye’de piyasalarda kasım ayı tüketici güven endeksi verisinin ön plana çıktığı haftanın ilk gününde yurt dışında ise çok önemli bir veri bulunmuyor.

Geçen hafta piyasaya Merkez Bankası'nın faiz indirimi damga vurdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti.

Bu indirime kurun tepkisi sert oldu. Karar öncesi 10,54 lira civarında olan dolar/TL kararın ardından 11,32 lirayla tarihi zirveyi yeniledi.

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