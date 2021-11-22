K24 ÖZEL - Yaklaşık 5 bin kitap arşivleyen Kürt öğretmenin hikayesi

ANKARA (K24)

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Sabrullah Mele Ali, Kürtçe veya Kürtlerle ilgili biriktirdiği kitap, dergi ve gazetelerle büyük bir arşiv oluşturdu.

Bitlisli Emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sabrullah Mele Ali, çocukluğundan bu yana kitap, dergi ve gazete arşivi yaptığını söylüyor.

K24’e konuşan Ali, mesleği icabı pek çok kenti gezdiğini dile getiriyor ve gittiği her yerde fırsat buldukça kitap, dergi ya da gazete alıyor.

Evinde yüzlerce kitap ve gazete sayılarıyla büyük bir arşiv oluşturan Mele Ali, “Bazı zamanlar eve yağ bile almadım, ama her gün kitap satın aldım” diyor.

Evinin kapısını K24 ekibine açan Mele Ali’nin kitaplığında Kürt edebiyatından tarihine, şiirden düz yazıya, akademik metinlerden Kürtlerle ilgili yazılan pek çok konuya kadar kitaplar, dergiler ve gazeteler bulunuyor.

Israrla Kürtlerin evlerinde Kürtçe konuşması gerektiğini vurgulayan Mele Ali, “Günde bir saatinizi Kürtçeye ayırsanız bile anadilinize rahatça sahip çıkabilirsiniz” ifadelerini kullanıyor.