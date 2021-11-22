Politika

Başbakan ve Fransa Dışişleri Bakanı göçmen krizini görüştü

Başbakan Mesrur Barzani ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi ve sorunun çözümü için atılması gereken adımları görüştü.
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Mesrur Barzani ve Jean-Yves Le Drian
Mesrur Barzani ve Jean-Yves Le Drian
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ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi, 2021 Manama Diyalog Forumu ve ABD güçlerinin Ortadoğu’da kalması ele alındı.

Başbakan ve Jean-Yves Le Drian, Belarus-Polonya sınırındaki göçmenlerin insan tacirleri, kaçakçılar ve bazı siyasi çevrelerin kurbanı olduğunu belirtti.

Yüzlerce göçmenin Kürdistan Bölgesi ve Irak’a döndüğünü belirten Başbakan, sınırda kalan vatandaşların geri gelmesi için her türlü yardım ve işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Başbakan, Fransa Dışişleri Bakanı’ndan sınırdaki göçmenlere gerekli yardımların ulaştırılması konusunda rol üstlenmesini istedi.

Jean-Yves Le Drian, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin insan tacirlerine karşı aldığı önlemler, göçmenlerle ilgili hassasiyeti ve sorunun çözümü için Irak ve Avrupa ülkeleriyle işbirliğinden dolayı Başbakan’a teşekkür etti.

Başbakan ve Jean-Yves Le Drian, Paris’ten teknik bir ekibin gerekli tedbirlerin alınması konusunda Kürdistan Bölgesi ve Irak’ı ziyaret etmesi konusunda mutabık kaldı.

Taraflar, koordinasyon ve işbirliğinin devamının önemine vurgu yaptı.

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