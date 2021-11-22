İsveç Dışişleri Bakanı Kürdistan Bölgesi’ne geliyor

ERBİL (K24)

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini açıkladı.

Fuad Hüseyin, Irak’ın başkenti Bağdat’ta temaslarda bulunan İsveç Dışileri Bakanı Ann Linde ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Avrupa’daki göçmenlerin durumunu ele aldıklarını belirten Fuad Hüseyin, İsveç Dışişleri Bakanı ile bir dizi anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

Hüseyin, Linde’nin Bağdat temaslarının ardından Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceğini dile getirdi.