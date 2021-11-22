Almanya Sağlık Bakanı: Almanların çoğu bahara kadar aşılanacak, tedavi olacak ya da ölecek

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Covid-19'un daha bulaşıcı olan Delta varyantının yayılmaya devam etmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "Muhtemelen kış sonunda neredeyse herkes aşılanacak, tedavi edilecek veya ölecek" ifadeleriyle coronavirüs vakalarının patlaması karşısında vatandaşları "acil olarak" aşı olmaya çağırdı.

Almanya'nın özellikle güney ve doğu bölgeleri, Batı Avrupa'da aşılama oranının en düşük olduğu bölgeler arasında yer alıyor.

Jens Spahn, "Şu anda dördüncü bir dalgamız var Almanya'daki birçok hastanede çok zor durumlar söz konusu" dedi.

Özellikle personel eksikliği nedeniyle hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite noktasına ulaştığını belirten Spahn, "Bu dalganın giderek batıya doğru yayıldığını görüyoruz" dedi.

Başbakan Angela Merkel de geçtiğimiz günlerde Covid-19 vakalarının arttığına işaret ederek gelecek haftaların zor geçeceği konusunda halkı uyarmıştı.

"Önümüzde çok zor haftalar var. Bunun beni çok endişelendirdiğini hissediyorsunuz" diyen Merkel, bir yıl önce benzer ciddiyette bir durumla karşı karşıya kalındığını ancak artık Covid-19’a karşı etkili aşının bulunduğunu vurgulamıştı.

Son günlerde Almanya, salgının başlangıcından bu yana ciddi oranda enfeksiyon artışlarına şahit oldu ve geçen hafta 24 saat içinde 65 bin eşiğini aştı.