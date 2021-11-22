‘DSG tutuklu DAİŞ’lileri para karşılığı serbest bırakıyor’ iddiası

ERBİL (K24)

The Guardian’ın haberine göre Demokratik Suriye Güçleri (DSG), para karşılığında DAİŞ tutuklularını serbest bırakıyor.

Haberde serbest bırakılma formlarında tutuklular 8 bin dolar karşılığında serbest kalabiliyor.

Ödeme yaptıktan sonra serbest kalan tutukluların tekrar bir silahlı organizasyona katılmayacağı ve Rojava ve Suriye’nin DSG kontrolündeki bölgelerinden çıkacağına dair bir kağıt imzaladığı belirtildi.

Gazeteye konuşan iki eski DAİŞ mensubu, serbest kaldıktan sonra aileleriyle buluşup önce İdlib'e, oradan da sınırı geçip Türkiye'ye geldiklerini belirtti. DAİŞ mensupları, aileleriyle otoritelerden saklanarak Türkiye'de yaşadıklarını dile getirdi.

Şimdiye kadar kaç tutuklunun serbest kaldığını bilmediklerini belirten DAİŞ mensupları, kendi tanıdıkları 10 kişinin bu yolla serbest kaldığını ifade etti.

Ebu Cafer isimli eski tutuklu kendisinin DSG’ye 8 bin dolar vergi verdiğini, cezaevi yetkililerine de yaklaşık 22 bin dolar ödeme yaptığını söyledi. Ebu Cafer Rakka’nın zengin bir ailesine mensup olduğunu kaydetti.

Ebu Muhammed adlı eski tutuklu ise 8 bin dolar dışında 14 bin dolar da rüşvet verdiğini söyledi. Deyr ez-Zor doğumlu olduğunu belirten Ebu Muhammed, DSG’ye karşı Kobani’de savaştığını kaydetti.

DSG, belgelerin sahte olduğunu ve böyle bir uygulamalarının bulunmadığını belirtti.