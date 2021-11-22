Başkan Barzani Çekya’nın Bağdat Büyükelçisi’ni kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Çekya’nın Bağdat Büyükelçisi olarak göreve başlayan Peter Stipanic’i kabul etti.

Kürdistan halkıyla Çekya arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yapılan görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile Çekya arasındaki ekonomik, kültürel ve akademik ilişkilerin gelişmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Irak’taki siyasi gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, parlamento seçimleri sonrası Irak’ın durumu da ele alındı.

Görüşmede, seçim sonuçlarının Irak’taki siyasi sürecin yanı sıra istikrarın sağlanması ve halkın taleplerinin yerine getirilmesi konularında olumlu değişime vesile olması temennisinde bulunuldu.

Ayrıca görüşmede Başkan Barzani, görevine yeni başlayan Çekya’nın Bağdat Büyükelçisi’ne başarılar diledi.