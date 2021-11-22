Neçirvan Barzani, Hollandalı büyükelçiyle ikili ilişkileri görüştü

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Hollanda’nın Bağdat Büyükelçisi Michel Rentenaar’ı kabul etti.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi ve Hollanda arasındaki ilişkilerin yanı sıra Irak’taki siyasi durum ve seçimlerin ardından yaşanan tartışmalar ele alındı.

Hollanda’nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile tüm alanlardaki ilişkilerinin değerlendirildiği görüşmede Uluslararası Koalisyon bünyesindeki Hollanda güçlerinin Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecine verdiği desteğin önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Irak’ta seçim sonuçları ile ilgili itiraxların yasal yollarla çözülmesi gerektiğini söyleyen Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Hollanda’nın Bağdat Büyükelçisi, resmi seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni hükumet için görüşmelere başlanması gerektiğini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi ile Hollanda arasında özellikle tarım, yatırım, özel sektör ve akademik konularda işbirliğinin devam etmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, Neçirvan Barzani, DAİŞ’e karşı mücadelede Kürdistan Bölgesi ile Irak’a desteklerinden dolayı Hollanda’ya teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, diğer bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.