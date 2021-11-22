Politika

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, Erbil’de

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin Bağdat ziyaretinin ardından başkent Erbil’e geldi.
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kürdistan Ann Linde İsveç Sefin Dizeyi Erbil

ERBİL (K24)

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nin Bağdat ziyaretinin ardından başkent Erbil’e geldi.

Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil’e gelen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Uluslararası Erbil Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi tarafından karşılandı.

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak’ın başkenti Bağdat’ta temaslarda bulunan İsveç Dışileri Bakanı Ann Linde ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İsveç ve Avrupa’daki göçmenlerin durumunu ele aldıklarını belirten Fuad Hüseyin, İsveç Dışişleri Bakanı ile bir dizi anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

Hüseyin, Linde’nin Bağdat temaslarının ardından Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret edeceğini ve üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştireceğini dile getirdi.

 

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