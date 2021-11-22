Dolar rekor tazeledi: 11.47

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Dolar/TL 11.47 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sırasında dolar/TL uluslararası piyasalarda 11.47’yle rekor tazeledi.

Merkez Bankası (MB), yüzde 20’ye dayanan resmi enflasyona rağmen, Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlamış ve bu ayki indirimle birlikte bu oran 400 baz puana ulaşmıştı. Kararla birlikte dolar kuru 11.30’a dayanarak tarihi zirvesini yenilerken, TL’de sadece eylül ayından bu yana kayıp yüzde 35’leri görmüştü.

Bugün kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” söylemini tekrarladı.

Financial Times gazetesine konuşan ekonomistler, TL’nin durumuyla ilgili karamsar bir tablo çizdi.