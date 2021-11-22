Ekonomi

Dolar rekor tazeledi: 11.47

Dolar/TL 11.47 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye dolar TL Recep Tayyip Erdoğan

HABER MERKEZİ

Dolar/TL 11.47 seviyesine yükselerek yeni bir rekor kırdı.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sırasında dolar/TL uluslararası piyasalarda 11.47’yle rekor tazeledi.

Merkez Bankası (MB), yüzde 20’ye dayanan resmi enflasyona rağmen, Erdoğan’ın istediği faiz indirimlerine eylülde başlamış ve bu ayki indirimle birlikte bu oran 400 baz puana ulaşmıştı. Kararla birlikte dolar kuru 11.30’a dayanarak tarihi zirvesini yenilerken, TL’de sadece eylül ayından bu yana kayıp yüzde 35’leri görmüştü.

Bugün kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” söylemini tekrarladı.

Financial Times gazetesine konuşan ekonomistler, TL’nin durumuyla ilgili karamsar bir tablo çizdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv