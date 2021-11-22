Politika

Neçirvan Barzani, İsveç Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi

Bağdat temaslarının ardından Erbil’e gelen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ofisinde Bölge Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.
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kürdistan Ann Linde Neçirvan Barzani İsveç Erbil

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldi.

Bağdat temaslarının ardından Erbil’e gelen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı ofisinde Bölge Başkanı Neçirvan Barzani tarafından karşılandı.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacılar konusunun değerlendirileceği ifade edildi.

Erbil’e gelen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Uluslararası Erbil Havalimanı’nda Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi tarafından karşılanmıştı.

Linde’nın yarın da Erbil’deki temaslarını sürdürmesi ve yetkililerin yanı sıra azınlıkların temsilcileri ile bir araya geleceği belirtiliyor.

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