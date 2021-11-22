Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 480 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 5 bin 898 Covid-19 testi yapılırken, 480 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 558 kişi sağlığına kavuşurken, 15 kişi yaşamını yitirdi.

Son 1 günde en çok vaka ve can kaybı Erbil’de görüldü.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 485 bin 769 Covid-19 testi yapılırken, 372 bin 605 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 359 bin 200 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 789 kişi yaşamını yitirdi.

6 bin 616 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.