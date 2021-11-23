Politika

Rus heyeti İran’da: Gündem Suriye

Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’la bir araya gelen Rus heyetinin gündeminde Suriye vardı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İran Rusya Suriye

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev başkanlığındaki heyetin Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada heyetin, dün Abdullahiyan'ın yanı sıra, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nde ve İran Dışişleri Bakanlığı'nda bir dizi görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Görüşmeler sırasında, başta Suriye’de karadaki durumun istikrara kavuşturulması, terörle mücadelenin sürdürülmesi, ülkedeki insani ve sosyo-ekonomik durumun iyileştirilmesi olmak üzere genel olarak Ortadoğu bölgesindeki durumla ilgili ayrıntılı bir görüş alışverişi gerçekleşti" denildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'ye insani yardım sağlanması ve ülkedeki krizin çözüme kavuşturulmasıyla ilgili konuların da ele alındığı belirtildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv